Andere koek op het TBL in Oss: reanimeerles

Eigenaar uitgebran­de Mercedes wijst 20-jarige Ossenaar aan als dader

8:40 OSS - Een 20-jarige Ossenaar is verantwoordelijk voor tenminste twee autobranden en talloze bedreigingen. Dat stelt de eigenaar van de Mercedes die vorige week in brand werd gestoken aan de Kuipers Rietbergstraat in Oss. Ook een autobrand op 2 januari in de Brabantsstraat in Oss zou door deze man zijn veroorzaakt.