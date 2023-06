Angst voor hoogbouw op de Oostenakker: ‘Dit wordt straks de Bijlmer van Oss’

Eetpaleis ’t Vosje verhuist naar tijdelijke stek, eigenaar opgelucht

ROSMALEN - De blijdschap is groot bij Roy van Veghel van Eetpaleis ’t Vosje. Omdat hij op zijn oude plek aan de Groote Wielenlaan weg moet, maar het nieuwe winkelcentrum in de wijk nog niet af is, dreigde een maandenlange sluiting. Maar nu is er toch een oplossing gevonden.