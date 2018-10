Auto belandt ondersteboven in greppel in Geffen

Raad Oss zet licht op groen: D'n Iemhof kan verhuizen naar Sterrebos­flat

14:29 OSS - Het heeft met tien jaar aan overleg en puzzelen allemaal al veel te lang geduurd voor de Ruwaard zich kan verheugen op een nieuw wijkcentrum. Daar waren alle politieke partijen het donderdagavond allemaal over eens. En dus werd door de Osse raad niet te lang meer stilgestaan bij vragen over duurzame maatregelen of een dure kwartiermaker.