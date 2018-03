Auto brandt uit aan De Louwstraat in Schaijk, verband met schietpartij coffeeshop onderzocht

Coffeeshop De Jungle in Oss beschoten: 'Het komt wel heel dichtbij'

7:17 OSS - Op coffeeshop De Jungle aan de Kromstraat in Oss zijn in de nacht van donderdag op vrijdag iets na 3.30 uur meerdere kogels afgevuurd. In het rolluik van het raam zijn in elk geval twee kogelgaten te zien.