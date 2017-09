Auto brandt uit aan Vorstershoekstraat in Oss

Leren programmeren of taekwondo trappen maken in Berghem

17 september BERGHEM - Tijdens 'Berghem Bruist' presenteren diverse verenigingen, bedrijven en organisaties zich in een zonovergoten Berghem. Van de bibliotheek tot verschillende fitness clubs en van carnavalsverenigingen tot de steenliefhebbers van stichting Geo Oss, met een voorproefje van hun mineralenbeurs later dit jaar in de Berchplaets, iedereen is er te vinden.