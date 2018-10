Auto brandt uit vlakbij voordeur woning aan Gezellehof in Oss

Woensdag winnaar(s) ‘mooiste gebouw van Oss’ bekend

19 oktober OSS - Het is inmiddels even geleden, maar 1645 Ossenaren brachten begin september hun stem uit bij ‘het mooiste gebouw van Oss’. Het gebouw met de meeste stemmen wint de publieksprijs, maar er is ook een winnaar die door een vakjury wordt bepaald. Dat kan uiteraard ook hetzelfde gebouw zijn. Woensdagavond worden de winnaars bekend in @Paulus, de voormalige Pauluskerk aan de Oude Litherweg.