Auto crasht tegen boom in Gasstraat Oost in Oss, inzittenden rennen weg

Nog een uitslaande brand in de gemeente Oss, woning in lichter­laaie

6:08 OSS - In de gemeente Oss woedden zondagochtend twee uitslaande woningbranden. Eerst werd melding gemaakt van een brand aan de Lietingstraat in Haren. Later volgde nog een woningbrand, aan de Aengelbertlaan in Oss.