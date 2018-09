Auto ontbrandt spontaan in Oss

VIDEO Operatie roek: bedreigde nesten worden in Ravenstein uit de bomen gezaagd

11:27 RAVENSTEIN - Of de nesten in de toekomst ooit weer in gebruik worden genomen door de vogels, daarover kan niemand garanties geven. Feit is dat met de verhuizing van vier roekennesten alles in het werk is gesteld om de dieren in Ravenstein te faciliteren.