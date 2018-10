Auto op zijn kant naast de weg in Maren-Kessel: bestuurder gewond

Brandstich­tin­gen leegstaand café in Oss: twee verdachten opgepakt

15:40 OSS - Een 36-jarige man uit Oss en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn opgepakt voor twee brandstichtingen bij het leegstaande café 't Fabeltje aan de Berghemseweg in Oss in juli 2017.