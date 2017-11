Auto rijdt in kanaal na schampen auto, mist bomen op een haar

Berghemse kickbokser 5,5 jaar de cel in

15:49 DEN BOSCH/OSS - De 28-jarige kickbokser uit Berghem die op 25 maart 2016 een 58-jarige Ossenaar aanviel in de Teugenaarsstraat, is door het gerechtshof in Den Bosch woensdag veroordeeld voor 'poging tot moord'. De kickbokser bedreigde ook een getuige van het geweld en een mishandeling in de gevangenis in Grave in 2013 werd gezien als poging tot doodslag.