Auto's besmeurd met naar braaksel stinkende smurrie in Oss

Emté in Ravenstein eerste Coop

9:30 RAVENSTEIN - De supermarkt van Emté in Ravenstein is de eerste winkel in deze regio die wordt omgebouwd tot Coop. De Ravensteinse winkel gaat morgen dicht, om op 19 september als Coop te heropenen. Verhuizing naar nieuwbouw op De Kolk is op zijn vroegst in 2020.