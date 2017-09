Auto vliegt over de kop na uitwijken voor overstekende fietser in Oss; bestuurder ongedeerd

Albert Heijn neemt winkel van Van Noort in Leiden over

16:06 BERGHEM/LEIDEN - Franchisenemer Gerrit van Noort heeft zich gedwongen gezien om een van zijn beide supermarkten over te dragen aan Albert Heijn. Van Noort zwaait vanaf vandaag niet langer de scepter over de winkel in Leiden. De winkel in Berghem kan hij voorlopig voortzetten.