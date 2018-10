'Bedrijven moeten wegens personeelstekort soms zelfs orders weigeren'

En, en dat zou helemaal mooi zijn, meer jongeren te trekken. Jongeren die bijvoorbeeld chauffeur, orderpicker of technisch medewerker willen worden. Een vacaturemarkt was dan ook onderdeel van de dag, die eens in de twee jaar gehouden wordt. Mede-organisator Rob Hermes van Logistiek Platform Oss: ,,Het tekort aan personeel is zeker de laatste jaren weer enorm. We hebben even een dipje gehad tijdens de crisis, maar nu is het personeel niet aan te slepen. Daarbij is het wel belangrijk dat ook in de logistiek de techniek steeds belangrijker wordt."