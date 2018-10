Bedrijven zetten hun deuren open tijdens Osse Dag van de Logistiek

Het evenement is komende zondag gratis te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur op en om de terreinen van Raben en ITC op Vorstengrafdonk in Oss. De deelnemende bedrijven laten hun nieuwste materieel zien én hopen bezoekers enthousiast te maken voor een baan in de logistiek. Niet voor niets is er een vacatureplein waar geïnteresseerden worden bijgepraat over de mogelijkheid van werken op de weg, het water of het spoor.