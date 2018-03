'Bende van Oss' blijft weg bij herdenking vermoorde wachtmeester

Opgezette wisent Shogun vanaf dinsdag te bewonderen in Osse bibliotheek

23 maart OSS - De Bibliotheek in Oss krijgt volgende week als eerste de opgezette wisent Shogun te gast. Vanaf dinsdag is hij voor het publiek te bewonderen. Shogun blijft drie maanden in Oss, daarna gaat hij naar het gemeentehuis van Landerd. Hij maakt een 'tour' door de regio.