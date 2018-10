Berghem krijgt eigen talkshow: 't Lof

Toeval of niet, tijdens de eerste editie is pastoor Roland Kerssemakers een van de hoofdgasten. Hij zal bevraagd worden over de parochie en de kerk, die zo kenmerkend is voor het dorpsbeeld. In Berghem is de afgelopen jaren steeds veel te doen geweest over het functioneren van de parochie en haar herder. De Berghemse wethouder Frank den Brok zal bevraagd worden op zijn invloed in het besturen van de gemeente Oss. Behalve deze twee interviews is er vertier in de vorm van columns, een muzikaal duo en een vlog (video-logboek). Huishistoricus Leo Hoeks heeft een vaste rubriek ‘Met het oog op gisteren’.