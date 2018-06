'Beschadigde' Van Kessel toch vijfde wethouder in Oss

Bij de ledenvergadering was niet iedereen gelukkig met de keuze voor Van Kessel, die een rol speelde in het conflict dat het einde betekende voor Gé Wagemakers als wethouder in Oss. Volgens meerdere leden was Van Kessel te beschadigd om wethouderskandidaat te zijn namens de VVD. De fractie vond het geen belemmering om hem naar voren te schuiven als kandidaat.



De namen van de andere kandidaten zijn geen verrassing. Frank den Brok, Kees van Geffen (VDG) en Johan van der Schoot (CDA) blijven op hun post. Joop van Orsouw is zoals verwacht kandidaat voor zijn eigen partij Beter Oss.



Dit alles blijkt tijdens de presentatie van coalitie-akkoord ‘Kansen zien, kansen pakken’ vrijdag in een volle raadszaal. Aanvoerder Den Brok zei ervan te balen dat er geen vrouwen onder de kandidaten zijn. Dat vier van de vijf mannen wonen in dorpen rond Oss (Herpen en Berghem) en niet in de stad zelf, berust volgens hem op louter toeval. Dat Van Orsouw als enige Ossenaar het stadscentrum onder zijn hoede neemt, is dan weer geen toeval.