Beschoten coffeeshop De Jungle in Oss zeker tot volgende week gesloten

Update / Video In Schaijk doodgeschoten man is autosloper Henk Baum (51) uit Nistelrode

15:53 OSS/SCHAIJK - De man die donderdagmiddag in Schaijk werd doodgeschoten, is Henk Baum (51) uit Nistelrode. Dat bevestigen betrouwbare bronnen aan het BD. Baum was een bekende van de politie. In 2014 werden op het terrein van zijn autosloperij een vuurwapen en munitie gevonden.