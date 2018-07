Bestelauto brandt uit in Geffen, brandweer voorkomt dat ook boom vlam vat

15.000 euro schijntje voor lap grond aan Oostwal in Oss? 'Nee, ik bood eerst zelfs nul euro'

9:37 OSS - Eerst ging het over oude kastanjes die moeten wijken, daarna over de 'habbekrats' die hij betaalt voor een stuk grond aan de Oostwal. Architect Hein Koppens wil nu ook praten over zijn Sheddaken-plan, met zes nieuwe woningen en ruimte voor het Spahuys en een buurttuin. ,,Het is niet mijn doel om er zo veel mogelijk geld uit te halen."