Bestond er maar zoiets als een veiligheidsgarantie

Heeschena­ren zijn stank en vettige neerslag zat: frietfa­briek moet van gemeente snel iets doen aan overlast

HEESCH - Aan de Nieuwstraat 10 in Heesch zit sinds twee jaar De Frietspecialist. Daar worden ambachtelijke frieten gemaakt en voorgebakken, om daarna hun weg naar cafetaria en restaurants te vinden. Sinds de start is de overlast voor de buurt echter groot. ‘Het is een penetrante rotgeur.’

13:40