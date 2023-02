Bever graaft bij Haren 15 meter dijk kapot

Joannes Zwijsen­laan in Oss lang niet bereikbaar; werkzaamhe­den duren nog tot en met maart

OSS - In maart van dit jaar moet het werk zo'n beetje klaar zijn. Tot die tijd is de Joannes Zwijsenlaan in Oss niet berijdbaar voor autoverkeer. En ook wat lastig te begaan voor fietsers en voetgangers. De weg wordt compleet op de schop genomen. Vooral om het wegdek te verbeteren en het snelverkeer in te dammen, maar ook om nieuwe riolering aan te leggen.

