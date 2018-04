Bevrijding Berghem moet weer groot herdacht worden

150 tattoeages voor het goede doel: Osse shop haalt 4100 euro op voor stichting Hulphond

20:08 OSS - 'Een heel mooi bedrag' van 4100 euro werd er maandagavond geteld in tatoeagestudio Six Feet Under in de Osse Peperstraat. Het volledige bedrag, plus nog enkele aangekondigde giften, gaat naar stichting Hulphond in Herpen.