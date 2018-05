BERGHEM - Het bevrijdingsvuur in Berghem brandt. Tachtig lopers én het vuur legden de tocht van veertig kilometer vanaf Hotel de Wereld in Wageningen met succes af. Burgemeester Wobine Buijs stak samen met één van de wandelaars het vuur bij het herdenkingsmonument aan.

,,Het ging niet 100 procent goed'', zegt organisator Ans van der Burgt, ,,maar 200 procent. Het was geweldig. Het was mooi weer. Alles ging perfect.'' In Berghem werden de wandelaars opgewacht door Harmonie Concordia die ze het laatste stukje het dorp in, naar de Wilhelminasingel begeleidde.

Daar wachtten fans en belangstellenden de oranje stoet op, die voorafgegaan werd door een oude legerjeep en twee lopers met een groot bord met 'Berghem' erop. Dat was nog een dingetje, zo memoreert ook Willie Gremmen in zijn toespraak. ,,We kregen dus een bordje met Oss erop. Daar gaan we dus niet mee lopen'' zei hij op zijn Bèrgs in zijn toespraak. ,,Wij zijn niet Oss. Wij zijn Berghem. Wég met dat bord.'' Hij kreeg er applaus voor, en een daverend gelach, ook van burgemeester Wobine Buijs. Al lopend wisten de Berghemnaren telefonisch een bord van Berghem te regelen, dat hen opwachtte bij de laatste stop vlak voor het dorp.

Na het aansteken van het bevrijdingsvuur en het zingen van het volkslied werd er ontbeten aan lange tafels, buiten op straat in de zon. Om het bevrijdingsfeest in Berghem compleet te maken is er zaterdagmiddag van 12 tot 19 uur een tentoonstelling in de Berchplaets over de oorlog in het dorp. Zaterdagavond is er nog een speciale pubquiz, ook in de Berchplaets. De viering van 5 mei staat de laatste jaren op een laag pitje in het dorp. De organisatie, vanuit Berghem Tegen Kanker, wil daar verandering in brengen.

Over twee jaar, als Nederland 75 jaar bevrijd is, moet het groot feest worden in het dorp.