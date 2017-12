Bewegende kerststal Koolwijk trekt weer honderden: 'Kiendjes kruipen er bovenop'

Voetbalfanaat Gerrie van der Heijden pluisde 125-jarige historie van het Osse voetbal uit

24 december OSS - Hij had 'o zo graag' een laatste expositie ingericht in Museum Jan Cunen. Deze maand bestaat het Osse voetbal immers 125 jaar, zo pluisde voetbalhistoricus Gerrie van der Heijden uit. ,,Voetbal was een wintersport voor cricketers. Met het bedrijfsteam van margarinefabrikant Jurgens dat december 1892 als ANTONI voor het eerst in de geschiedenisboeken kwam."