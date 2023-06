Bewolkte dag in Oss

Martien R. sloeg in Zutphense gevangenis aanvaller van zich af met een steelpan

DEN BOSCH/OSS - Martien R., de tot 16 jaar cel veroordeelde leider van de Osse woonwagenfamilie, is ook in de gevangenis zijn leven niet zeker. Hij en zijn gedetineerde zoon Anton werden in mei aangevallen door een gevangene met een scherp geslepen tandenborstel.