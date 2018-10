Bieden op ontblote torso's bij Sponsorloop Stadsraad Ravenstein

Op 18 november loopt de voltallige Stadsraad van Stichting Carnaval Ravenstein in een gesponsord T-shirt mee met de Zevenheuvelenloop, om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum. Er is de afgelopen maanden volop getraind door de prins carnaval en zijn gevolg. Niet alleen is de conditie van zijn manschappen daardoor aanzienlijk verbeterd, ook zijn ze stuk voor stuk de nodige kilo's kwijtgeraakt. Prins Carnaval Ravenstein Bernard Brands: ,,Het mag geen enkel probleem voor ze zijn om de 15 km lange Zevenheuvelenloop in Nijmegen succesvol af te ronden volgende maand. Vandaag is er meer dan 640 euro opgehaald met de veiling, maar wij verwachten de komende tijd nog veel meer gulle giften."