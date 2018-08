'Bieratlas' van Oss: van Kaatje tot Café Cunen en van De Pijl tot Muifelbrouwerij

Zo lang de mens zich kan heugen zijn er plekken waar ze elkaar opzoeken onder het genot van een drankje. Of die plekken nou herberg, taveerne of koffiehuis werden genoemd was in feite bijzaak. Vooral de mannen zagen in bijna elke gelegenheid aanleiding om het glas te heffen, vaak tot verdriet van hun kwijnende gezin. In 1881 vond de Nederlandse overheid het tijd om paal en perk te stellen aan het ongebreidelde alcoholmisbruik. Voortaan waren vergunningen nodig om drank aan derden te schenken. Café Kaatje in Oss was een van de eerste kroegen die zo'n vergunning bij de gemeente Oss aanvroeg en kreeg. Daarmee is het, in ieder geval op papier, het oudste café van de stad.