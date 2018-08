Big Brother is watching Oss: 'Die bewakingscamera's staan overal tegenwoordig'

Jos van der Doelen kijkt niet meer op van een bewakingscamera meer of minder in Oss. ,,Ze staan overal tegenwoordig", stelt hij vast. De 64-jarige Ossenaar loert nog eens naar één van de zeven mobiele bewakingscamera's op het kermisterrein en trekt een vies gezicht. ,,Ik vind het grote onzin allemaal. Of de camera's helpen voor de veiligheid is niet eens gebleken. Volgens mij is het allemaal schijn."