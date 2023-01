Bijan ontsnapte uit beruchte Iraanse gevangenis, nu is hij activist: ‘Arrestanten werden er verschrikkelijk behandeld’

Poolbiljar­ter Bijster­bosch in NK-finale 9-ball onderuit tegen coach Feijen

Voormalig Eindhovenaar Marc Bijsterbosch is er niet in geslaagd zijn Nederlandse titel in het 9-ball poolbiljart te prolongeren. In Cultuurcentrum De Pas in Heesch ging hij in de finale met 5-9 onderuit tegen tweevoudig wereldkampioen Niels Feijen (45).

22 januari