Bijna 500 deelnemers bij eerste Osse City Run: 'Volgend jaar komen we terug'

Na de centrale warming-up ging het direct richting het notariskantoor van Pinkse, Philips en Huberts waar de vloerbedekking keurig gezogen was en de flesjes Spa klaar stonden. Het was meteen ook de bottleneck, een ware flessenhals, waar menig loper even in de file belandde. Daarna ging het in vliegende vaart dwars door de bioscoop, moesten de lopers opletten voor het trapje in de Groene Engel, werd daarna de molen kortstondig bezocht -een meter of vijf- en was aansluitend De Wellen aan de beurt. Daar zaten de bewoners een uurtje klappend en bewonderend in de doorgang. "Maar we missen ons borreltje", treurde de 83-jarige Maria Delisse-Arts, zittend op de eerste rang.