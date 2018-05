Bijzondere zegen: 'Zegen de moeders die vannacht op waren met hun huilende baby's'

Jongen (15) uit Oss met wapen bedreigd en beroofd, moeder wil daders bereiken met bericht op Facebook

11:35 OSS - Een 15-jarige jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur bedreigd met een wapen en beroofd van zijn rugzak, horloge en pet op de Julianasingel in Oss. Ook zijn telefoon werd gestolen, maar die is later in de bosjes teruggevonden.