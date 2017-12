Binnenkijken bij beroemde Osse botervilla van 2 miljoen

,,Op de internationale markt zie je dat vaker”, zegt hij. ,,Dat je vanuit de buitenwijk van een wereldstad best een uur onderweg kan zijn naar het centrum. Daarom is het niet gek om zo te rekenen. Voor een vergelijkbaar pand in Amsterdam kom je immers in een heel andere prijsklasse uit.” Prevenda gokt dan ook eerder op een buitenlandse koper dan op iemand uit de regio. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Bouman: ,,Maar de gesprekken bevinden zich nog in de oriënterende fase.”

Botervilla

Het huis werd in 1888 gebouwd in opdracht van Anton Jurgens, die later aan de wieg stond van Unilever. Het is één van de zogeheten botervilla’s in Oss. Dat zijn de statige woningen aan de Molenstraat die allemaal een link hebben met de margarinebaronnen van weleer. Uit hetzelfde jaar stamt bijvoorbeeld Villa Constance, het huidige museum Jan Cunen. Dat werd gebouwd in opdracht van de grote concurrent van Jurgens: Simon van en Bergh. De Jurgensvilla heeft een vloeroppervlak van 520 vierkante meter en beschikt over twaalf verschillende kamers verdeeld over drie verdiepingen.