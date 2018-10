Blaze speelt nog één keer na overlijden drummer

OSS - Nog één allerlaatste keer stapt de Osse jaren 60-band Blaze zondag op het podium. Als Blaze 2.0, want door het recente overlijden van de drummer, is alles anders nu.

De bandleden zijn er nog niet over uit of ze doorgaan na het concert in wijkcentrum De Hille (aanvang 14.30 uur). Maar áls dat gebeurt dan zal het onder een andere naam zijn. Bassist André Loupias: ,,Het is nu geen Blaze meer. Dat we het optreden in De Hille door laten gaan, was een dringende wens van Huub.''

Drummer Huub van Oss was één van de oprichters van Blaze, een band die in 1964 ontstond vanuit de toen stoppende groep The Black Jumpers. Blaze pikte de soul en rhythm and blues op die toen vanuit de Verenigde Staten kwamen overwaaien: ,,De muziek van Elvis en Little Richard was op zijn retour.‘’

Pink Floyd

Gitarist Jack Koot schetste dit tijdsbeeld twee weken geleden tijdens de de afscheidsbijeenkomst voor Van Oss. Mooiste anekdote in de toespraak namens de band: toen Blaze in 1968 het voorprogramma van Pink Floyd verzorgde in De Pas in Heesch, weigerde Huub van Oss desgevraagd om zijn fraaie Ludwig drumstel te laten staan voor Nick Mason, de drummer van de wereldband. Koot: ,,Want Huub vond hem maar een verwaande kwast.''

Volledig scherm Blaze in de jaren '60, met rechts drummer Huub van Oss. © Collectie Blaze Blaze stopte aanvankelijk na bijna vijf jaar spelen, in 1968. De band kwam weer bij elkaar in 1981 voor ‘Megen Beat’, een reünie van bandjes uit de jaren '60. Er volgden toen nog wat optredens. Dat gebeurde ook in de jaren '90, met als uitschieter Back To Beat in de Osse Maaslandhal.

Gepensioneerd