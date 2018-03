'Blijf het melden!' beklemtoont wijkraad Schadewijk over rattenplaag in Oss

Burgemeester Oss legt bal over crematoriumdeal neer bij politiek

17:35 OSS - Burgemeester Wobine Buijs vraagt de politieke partijen in Oss wat ze aanmoet met de ophef rond de komst van een crematorium aan de Docfalaan. Het is daardoor nog onduidelijk of wethouder Gé Wagemakers de 'onafhankelijke beoordeling' krijgt waar hij de burgemeester in dit gevoelige dossier om vroeg.