Bloemenhulde in Oss voor 'kleine, dappere man' die omkwam in concentratiekamp

Drukte van jewelste in Hof van Lof voor 'Heilig Bruurke' van Megen

25 juli MEGEN - Het was woensdag een drukte van jewelste in de tuin Hof van Lof van de franciscanen in Megen. Aanleiding voor het warme samenzijn was de viering van de 150ste geboortedag van het 'Heilig Bruurke' van Megen, oftewel broeder Everardus.