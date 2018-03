Bomvolle kerk in Berghem geniet van reprise 'Passie voor Pasen'

Afgelopen donderdagavond werd de dvd plechtig ten doop gehouden. Vrijdagavond tijdens de reprise van de voorstelling werden regelmatig beelden van deze dvd gebruikt. De kerkgangers kregen op een groot scherm beelden van de voorstelling van vorig jaar te zien. De samenstellers van 'Passie voor Pasen' hebben er een 'kerkversie' van gemaakt. De harmonie begeleidde de solisten. Het koor ondersteunde de zang. De solisten zongen op een professionele wijze liedjes die gekozen zijn om het lijdensverhaal te vertellen. De prachtige belichting bezorgde een fijne sfeer. Na afloop was er een langdurig applaus. Pastoor Ronald Kersemakers had in zijn openingswoord gevraagd om tussendoor niet te applaudisseren. "Het is lang geleden dat het zo vol was in de kerk", sprak de Berghemse pastoor.