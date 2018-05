Botsing met drie auto's bij knooppunt Paalgraven in Oss, file opgelost

Oud-hoofdspon­sor DESO eist ruim twee ton terug van club

11:15 OSS - Berry van der Horst stak jarenlang geld in voetbalclub DESO, maar probeert nu precies het tegenovergestelde te doen. De man die hoofdsponsor en penningmeester was, eist volgens het huidige bestuur 212.000 euro terug van de vereniging die hij in november de rug toekeerde na een incident in de kantine.