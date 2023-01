Bouw woontoren aan Plein 1944 vordert; lijnbussen moeten tijdelijk door smalle Regulierstraat

NIJMEGEN - De bouw van het nieuwe appartementencomplex bij Plein 1944 vordert. Maar de omgeving heeft er nog wel even last van. De lijnbussen moeten tijdelijk via de smalle Regulierstraat naar het station rijden.