Seizoen begint met bollendag in de Tuinen van Demen: ‘Kijk, deze hebben allemaal een ander rokje’

DEMEN - Het gras is gemaaid, het onkruid gewied, de paden geveegd. En de 20.000 nieuw geplante tulpen hebben eindelijk de lente in hun bol. Martje van den Bosch en Fridtjof Bremer hebben De Tuinen in Demen klaar voor het nieuwe seizoen, dat zondag begint met een bollendag.