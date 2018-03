Brabant Alucast overgenomen door Amerikaanse Shiloh

'Stembus' in Megen bespaart ouderen tocht over hobbelige kasseien

9:41 MEGEN - Leny Arts (79) is er speciaal om 6 uur voor opgestaan. ,,Ik hoorde gisteravond dat deze bus hier tussen acht en negen zou staan. Ik dacht: die moet ik hebben." Mevrouw Arts uit Megen is niet meer zo goed ter been en loopt met een rollator. Een wandeling naar het vaste stembureau in gemeenschapshuis Acropolis is met de Megense kasseien een helse onderneming.