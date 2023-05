Brabants Beste Big Bands op KOPPodium Geffen

stille getuigen Koopavond zagen ze in Oss jarenlang niet zitten, pas na zes enquêtes stemde midden­stand vóór

OSS – In de jaren na de Tweede Wereldoorlog probeerde de regering orde op zaken te stellen in de wirwar aan winkelsluitingstijden die vooral door plaatselijke aanpassingen was ontstaan. Nog voor de Winkelsluitingswet van 1951 was ingediend, barstte lokaal al het debat los. Bij de middenstand in Oss liepen de gemoederen hoog op.