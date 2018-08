Brand in woon-zorgcomplex Sterrebos in Oss snel geblust

Stille Getuigen Bedevaart naar Kevelaer: Populaire bidtocht voor bedroefden

14:02 Waarom zou je op 25 augustus op bedevaart naar Kevelaer gaan als je iedere dag ook naar het Heilig Bruurke in Megen kunt, of als je op 26 juli al net naar Moeder Anna in Koolwijk bent geweest? Kevelaer is natuurlijk wel een icoon tussen de vele bedevaarten en het gaat daar om de verering van Maria ('troosteres der bedrukten') en dat is voor veel devote pelgrims bijzonder. Maar er is concurrentie; er zijn veel Mariabedevaarten.