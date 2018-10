Brandstichtingen leegstaand café in Oss: twee verdachten opgepakt

Op maandag 24 juli brak brand uit rond 3.30 uur, het vuur was snel onder controle maar de schade was enorm. Precies een week later, op 31 juli, was het rond hetzelfde tijdstip opnieuw raak.

In het onderzoek naar de branden kwamen de nu aangehouden mannen als verdachte naar voren. Het gaat om bekenden van de politie. De 36-jarige man werd maandag even voor 7.00 uur aangehouden in zijn woning in Oss. De 22-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden in de gevangenis in Sittard, waar hij vastzit voor bedrijfsinbraken.