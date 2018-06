Brandweer en Enexis onderzoeken gaslucht op industrieterrein Oss

Osse pastoor Kerssema­kers viert zilveren jubileum en hij helpt daar Chileense studenten mee

10:30 OSS - De Osse pastoor Roland Kerssemakers viert zondag zijn 25-jarige priesterjubileum. Dat gebeurt in de Willibrordusparochie met een eucharistieviering om 10 uur in de Grote Kerk in Oss. Aansluitend kunnen mensen de pastoor feliciteren in het parochiecentrum.