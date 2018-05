Brandweer had handen vol aan ondergelopen kelders en straten in Oss

OSS - De Osse brandweer kreeg dinsdagavond 21 meldingen binnen over ondergelopen kelders en straten die blank stonden. ,,Of we het druk hadden? Dat kan je wel zeggen, ja", reageert postcommandant Hans de Rigter.

Liefst 32 van de 40 leden van de Osse brandweerpost waren dinsdag in de weer. ,,We zijn rond half 9 gestart met rijden en om 1 uur was het laatste voertuig terug. We pompten behoorlijk wat kelders leeg", zegt De Rigter een dag later. Aan het vele water in sommige straten, kon de brandweer weinig doen. ,,Alleen als we zien dat het water zo hoog staat dat het bij mensen naar binnen loopt, gaan we pompen."

Lees ook Code oranje voor Brabant ingetrokken, straten in Oss en Hedel lopen onder Lees meer

De Osse brandweer had dinsdag vijf wagens op de weg. Ook werd in de kazerne aan de Wethouder van Eschstraat een eigen meldkamer ingericht, omdat de overkoepelende meldkamer in Eindhoven de vele Brabantse meldingen niet aan kon. ,,Er wordt helaas nog te veel 112 gebeld zonder dat er echte spoed is. Ik snap dat ook wel, mensen zijn emotioneel. Maar in dit soort gevallen van is 0900-8844 hét nummer om te bellen", zegt De Rigter.

Geen gewonden