Brandweer Ravenstein rukt vanaf zaterdag uit vanaf nieuwe kazerne

Meest moderne van de regio

Brandweercommandant Mario van Uden: "het oude gebouw aan de Schaafdries was zwaar verouderd en voldeed niet meer aan de huidige arbeidshygiënewensen. We waren echt toe aan iets nieuws." De nieuwe kazerne is de meest moderne van de regio Brabant Noord, voorzien van verschillende douche- en omkleedruimtes en is volledig energieneutraal opgeleverd. De gemeente wenste een 'Ravenstein-waardig' pand en dat is in mijn ogen zeer zeker gelukt. Omdat we de laatste jaren veel kosten bespaard hebben op onderhoud en andere investeringen, kunnen we nu beschikken over dit schitterende, spiksplinternieuwe gebouw."