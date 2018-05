Brede en filevrije A50 trekt meer verkeer aan: relatief veel via op- en afrit Ravenstein

Oss niet tevreden met VVV: 'Onvoldoen­de waar voor ons geld'

11:44 OSS - Wethouder Frank den Brok heeft forse kritiek op de regio-VVV. ,,De VVV kan niet goed duidelijk maken welke resultaten voor Oss worden bereikt en de professionele bezetting van de Oss vestiging laat te wensen over. We hebben kortom het gevoel dat we onvoldoende waar krijgen voor ons geld."