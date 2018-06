Bromfietser maakt lelijke smakkerd in Oss

Retourtje op de trappers van Ravenstein (NL) naar Ravenstein (BE)

11:40 RAVENSTEIN - Een fietstocht van Ravenstein bij Oss naar Kasteel Ravenstein in Tervuren in België. Dat is wat het zeskoppige team Forza4Mees zaterdag 30 juni gaat doen. Een dag later fietsen ze weer naar huis. Met de 360 kilometer lange fietstocht wordt geld ingezameld voor Stichting Energy4All, die zich inzet voor een medicijn tegen stofwisselingsziekten.