Bureau Brabant besteedt aandacht aan aanslag café in Oss en diefstal bij Karwei in Goirle

Buurman eist actie na dodelijk ongeval op onoverzich­te­lijk kruispunt Dieden

9:02 OSS - Remsporen op het asfalt in Dieden herinneren aan het dodelijk ongeval waarbij dinsdag een 72-jarige vrouw uit Ravenstein om het leven kwam. Haar man van 74 ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Het verbaast niemand dat het ongeluk gebeurde op de onoverzichtelijke kruising van de Langestraat en de Galgenstraat. ,,Het is niet de eerste keer dat hier een auto in de sloot ligt."