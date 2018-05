Burgemeester: 'Berghem is aan een ramp ontsnapt'

Oss haalt grijze kliko toch niet minder vaak leeg

24 mei OSS - Het voorstel om de grijze kliko nog maar eens in de vier weken te legen, belandde donderdagavond in de prullenmand. Op de SP na zag een enkele partij heil in die maatregel om de hoeveelheid restafval in de gemeente Oss terug te dringen.